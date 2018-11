Straubing (ots) - Schon heute ist klar, dass Theresa Mey mit dieser Vereinbarung bei einer Abstimmung im Parlament mit Pauken und Trompeten durchfallen wird. So ist denn aus heutiger Sicht zu konstatieren, dass es wohl auf einen "harten" Brexit hinauslaufen wird. Davor aber graut es allen halbwegs aufgeschlossenen Briten, denn das würde das Land politisch und wirtschaftlich an den Abgrund führen. Großbritannien wäre dann für die EU ein Drittland wie Angola mit all den Nachteilen im Zollbereich. Und innenpolitisch gäbe es mit einer harten Zollgrenze in Irland einen heute kaum auszulotenden Sprengstoff.



