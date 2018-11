Schlechte Gesetze, überforderte Gerichte: Viele Unternehmer ächzen unter der deutschen Bürokratie. Selbst Richter bezweifeln, dass der Rechtsstaat noch gut funktioniert. Wie sich das ändern lässt.

Die Enttäuschung über den Rechtsstaat trifft Armin Laschet inmitten von Bäumen. Am vergangenen Samstag steht der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen vor 500 Braunkohlegegnern, die sich in einem Wald bei Kuckum versammelt haben. Seit 2017 wird ihr kleines Dorf nahe Erkelenz umgesiedelt, soll dem Braunkohletagebau Garzweiler II Platz machen - und den Kohlekumpeln im Revier die Jobs sichern, über 2030 hinaus. Laschet greift zum Mikrofon, versucht zu erklären, dass er an vorderster Front für die Einsetzung der "Kohlekommission" gekämpft habe, um den Ausstieg hinzubekommen, "sozial verträglich" natürlich.

Aber er hat keine Chance. Ihm gegenüber stehen Menschen aus Manheim, Morschenich oder Keyenberg - Menschen, die jeden Tag die 96 Meter hohen und 240 Meter langen Schaufelradbagger sehen, die sich an ihre Häuser heranfressen. 40.000 sind es allein in dieser Region, die umgesiedelt werden müssen, 500 stehen Laschet gegenüber und machen ihrem Ärger Luft. Es sind Bürger, Mittelständler und Unternehmer dabei, die den Glauben an einen Staat, der den fairen Ausgleich der Interessen sucht, längst verloren haben. Für sie ist Garzweiler II, ja der gesamte Braunkohletagebau, ein Mahnmal des "Unrechtsstaates", der die Interessen der großen Konzerne wie RWE, Daimler, BMW oder Siemens schützt - und nicht die ihren.

So wie im Hambacher Forst, wo sie seit Monaten auf den Bäumen sind gegen die Rodung des Waldes. So wie in den deutschen Innenstädten, in denen die Luft nicht vorschriftsmäßig sauber ist. So wie bei der Flüchtlingskrise, während der der Rechtsstaat vorübergehend suspendiert war. So wie bei der Euro-Rettung, als das Prinzip von Risiko und Haftung außer Kraft gesetzt wurde.

Nimmt Deutschland es noch genau mit den Gesetzen, die es sich gibt? Lange Jahre war das keine Frage: Dass Deutschland über einen gut funktionierenden Rechtsstaat verfügt und über eine ausbuchstabierte Bürokratie, die Unternehmern, Investoren und Bürgern Sicherheit verspricht, galt im In- und Ausland lange als eine Selbstverständlichkeit. Doch damit ist es fürs Erste vorbei. Das Vertrauen "in unsere Rechtsordnung, in die Unverbrüchlichkeit des Rechts" sei erschüttert, sagt Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ein Mann vorsichtiger Formulierungen, zeigt sich besorgt über die "Schwächung der Autorität der Justiz". Er mahnt: "Rechtstreue und Rechtsgehorsam sind die Basis für unser friedliches Zusammenleben." Eine Banalität. Doch offenbar hält der Präsident es für nötig, an sie zu erinnern.

Zweierlei Maß

Vor allem der Dieselskandal, der nicht durch deutsche, sondern durch amerikanische Gerichte ins Rollen kam, hat das Krisenbewusstsein geschärft. "Die Politik setzt verbindliche Abgaswerte fest, ist aber nicht willens oder in der Lage, für ihre Einhaltung zu sorgen", warnt Papier. Gleichzeitig spüren viele Autofahrer, dass die Justiz zu großer Härte fähig ist. Wenn in den Großstädten einzelne Straßenstücke abgesperrt werden mit dem Ziel, die Luft sauberer zu machen, zweifeln nicht nur die Betroffenen, ob der Rechtsstaat die richtigen Prioritäten setzt.

Zumal sich inzwischen Bundesländer wie Bayern weigern, Gerichtsurteile zur Luftreinhaltung und Fahrverbote umzusetzen. Statt die Lungen ihrer Bürger wollen sie lieber die Autoindustrie schützen. Ein Umstand, den Juliane Kokott, Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, für "sehr bedenklich" hält. Nicht einmal Zwangsgelder gegen den Freistaat zeigten Wirkung. "Aber ich hoffe, dass die Beteiligten noch zur Vernunft kommen."

Auch die Flüchtlingskrise offenbarte: Bloß weil etwas im Gesetz steht, wird es noch lange nicht praktiziert. Nicht einmal jeder fünfte Migrant, der nach den Buchstaben des Gesetzes abgeschoben werden müsste, verlässt gegen seinen Willen das Land. Die Gerichte ächzen unter den neuen Belastungen. Allein beim Berliner Verwaltungsgericht haben sich 20.000 ungeklärte Fälle angestaut, 60 Prozent davon Asylstreitigkeiten, Tendenz steigend - trotz rückläufiger Migrantenzahlen.

Das leise Leiden der Handwerker

Die Folgen bekommen auch Unternehmer und Freiberufler zu spüren. Der Streit einer Steuerberaterin aus dem brandenburgischen Prenzlau um ihre vermeintliche Scheinselbstständigkeit in einer größeren Kanzlei wurde zuletzt überraschend entschieden - nach 16 Jahren. "Die Akte aus dem Jahr 2002 zu bearbeiten war gruselig", erzählt der zuständige Sozialrichter Jes Möller. Zwei mit dem Fall ursprünglich betraute Kollegen lebten nicht mehr. Weil im Gerichtsalltag häufig dringende Fälle vorgezogen und kleinere Streitfälle aufgeschoben würden, kämen gerade Freiberufler oder Handwerksbetriebe häufig zu kurz.

Wenn sich Gerichte jahrelang nicht um Streitfälle kümmern können, schadet das erst Betrieben, dann dem Investitionsstandort, schließlich der Demokratie. Viele Vertreter der Wirtschaft, sagt Sozialrichter Möller, Leiter des Arbeitsgerichts in Neuruppin und Präsident des brandenburgischen Verfassungsgerichts, beschwerten sich gar nicht mehr, sondern versuchten stattdessen, Streitigkeiten ohne Gerichte und Anwälte zu schlichten.

