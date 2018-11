Deutsches BIP (Q3) sinkt erstmals seit Anfang 2015 Wachstumswerte könnten stark darunter leiden Daimler sinkt nach Herabstufung durch Citibank

Alle Augen sind auf den Brexit gerichtet. Dieses Thema sorgte am Donnerstag wahrscheinlich für die größte Aufmerksamkeit. Dennoch möchten wir in der heutigen Analyse auf die deutsche Wirtschaft selbst sowie mögliche Auswirkungen für den deutschen Aktienmarkt eingehen.

Die deutsche Wirtschaft verzeichnete ihren ersten Wachstumsrückgang seit 2015. Quelle: Makrobond, XTB Research Am Donnerstag erhielten wir eine vorläufige Einschätzung des BIP-Wachstums für das dritte Quartal, die gelinde gesagt enttäuschend war. Die deutsche Wirtschaft schrumpfte erstmals seit Anfang 2015 wieder (0,2% im Quartalsvergleich) und setzte damit einige besorgniserregende Signale an die Anleger. Ein Teil des Rückgangs dürfte auf die Schwäche in der Automobilindustrie zurückzuführen sein, die sich bereits bei den Auftragseingängen und der Industrieproduktion (letztere ist seit Jahresbeginn rückläufig) abzeichnete. Einige Ökonomen neigen jedoch dazu, die gestrige Veröffentlichung zu verharmlosen und verweisen auf einen vorübergehenden Rückgang hin. Allerdings besteht kein Zweifel daran, dass die Wirtschaft der Eurozone einen niedrigeren ...

