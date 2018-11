In den letzten Tagen ist die Aktie der BYD Company Limited weiter gestiegen und hat damit die eingeschlagene Richtung fortgesetzt. Vor wenigen Tagen lag der Kurs über dem Bollinger Band, er notiert aktuell bei etwa 6 Euro. Die gleitenden Durchschnitte liegen alle unter dem Kurs. Der GD (200) ist nicht weit entfernt und könnte dem Kurs daher als Unterstützung dienen. Der RSI ist in den letzten Tagen etwas gestiegen und notiert nun in der oberen Hälfte der neutralen Zone.

