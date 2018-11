(shareribs.com) Washington 15.11.2018 - Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche noch stärker gestiegen als vom API berichtet. Die ohnehin hohe Förderung von Rohöl wurde nochmals ausgeweitet. Wie die Energy Information Administration am Freitag mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 10,3 Mio. auf 442,1 Mio. Barrel geklettert. Damit liegen diese um ...

