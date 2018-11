Franz Reiner, Chef der Mercedes-Benz-Bank, wird 2019 den Finanzvorstand übernehmen. Damit soll ein nahtloser Übergang ermöglicht werden.

Der bisherige Chef der Mercedes-Benz Bank, Franz Reiner, übernimmt im Juni den Vorstandsvorsitz der Obergesellschaft Daimler Financial Services. Damit werde ein nahtloser Übergang sichergestellt, ehe der bisherige Vorstandsvorsitzende Klaus Entenmann Ende 2019 in Ruhestand gehe, teilte die Finanztochter des Daimler-Konzerns am Donnerstag mit.

Der Wechsel wird damit vollzogen, kurz nachdem die Hauptversammlung ...

