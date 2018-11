Von Christian Grimm

ERFURT (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich angesichts der Regierungskrise in Großbritannien und der schwer wackelnden Brexit-Einigung besorgt gezeigt. Die Welt durchlebe wegen der Handelskonflikte ohnehin eine schwierige wirtschaftliche Lage, sagte Altmaier bei einem Besuch in Erfurt. "Deshalb können wir uns zusätzliche … Unsicherheiten nicht leisten."

Den Brexit bezeichnete er in jedem Fall als "loose-loose-Situation" sowohl für das Vereinigte Königreich als auch für Europa. Diese Situation könne durch einen geordneten Austritt des Landes aus der Europäischen Union abgemildert werden. "Wir haben nach wie vor die Hoffnung, dass ein solcher geregelter Brexit möglich ist", sagte der CDU-Politiker. Er würde sich sehr wünschen, dass sich die "Bereitschaft, Nachteile zu vermeiden", auch bei den britischen Freunden durchsetze.

Nachdem sich die Verhandler der EU und Großbritanniens auf die Modalitäten des Austritts geeinigt hatten, verlor die britische Premierministerin Theresa May durch Rücktritte auf einen Schlag zwei Minister und zwei Staatssekretäre. In ihrer eigenen Fraktion im Unterhaus betreiben die Befürworter eines harten Ausscheidens aus dem Staatenklub eine offene Meuterei gegen May. Von der oppositionellen Labour Party kann die Premierministerin keine Unterstützung erwarten. Sie warf ihr Versagen vor.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2018 12:29 ET (17:29 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.