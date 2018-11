Die Baader Bank hat das Kursziel für Henkel von 110 auf 108 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Andreas von Arx reduzierte in seiner am Donnerstag vorliegenden zweiten Studie zu Henkel seine Gewinnprognosen je Aktie. Das dritte Quartal des Konsumgüterherstellers bezeichnete er als schwach. Ob die Expansionsstrategie in den USA der richtige Schritt sei, sei fraglich./ajx/he

Datum der Analyse: 15.11.2018

ISIN DE0006048432

AXC0354 2018-11-15/19:16