Am 23. November findet wieder der alljährlich ein Tag nach "Thanksgiving" abgehaltene "Black Friday" statt. An dem mittlerweile weit über die Grenzen der USA gefeierten Konsumtag bieten unzählige Unternehmen Kampfpreise an, um die Kunden zu locken. So auch der US-Online-Händler Amazon, der allerdings pünktlich zur umsatzstarken Rabattschlacht immer wieder mit streikenden Logistik-Mitarbeitern konfrontiert wird.

Spanische Gewerkschaft ruft zu Streiks auf

Auch dieses Jahr dürften dem Konzern

