Great Eastern Energy Corporation Limited (LSE: GEEC), das voll integrierte, führende Unternehmen für indisches Flözgas ("CBM"), kündigte heute ein Upgrade seiner Ressourcen in seinem Raniganj-Block (Süd) an, das von den unabhängigen Reserveingenieuren Advance Resources International, Inc. bereitgestellt wurde ("ARI").

Die indische Regierung hat in den bestehenden CBM-Verträgen die Erforschung und Nutzung aller Arten von Kohlenwasserstoffen einschließlich Schieferressourcen genehmigt.

ARI hat die folgende Bewertung der CBM- und Schieferressourcen im Raniganj-Block (Süd) vorgenommen:

Klassifizierung Kategorie SCHIEFER

-Ressourcen

(TCF) CBM

-Ressourcen

(TCF) Gesamtressourcen

(TCF) Original-Gas-In-Place

("OGIP") Niedrige Schätzung 1,40 2,62 4,02 Beste Schätzung 3,51 6,13 Hohe Schätzung 6,63 9,25

Klassifizierung Ressourcentyp Kategorie Brutto-wiedergewinnbares Gas

(BCF) Zukünftige Nettoeinnahmen insgesamt

(in Mio. USD) Undiskontiert Diskontiert mit

10 pro Jahr Reserven CBM 1P 336,00 2.037,00 USD 675,50 USD 2P 510,80 3.073,00 USD 965,90 USD 3P 594,70 3.535,10 USD 1.076,70 USD Nachgewiesene Ressourcen CBM 1C 397,10 2.463,90 USD 253,20 USD 2C 600,30 3.786,80 USD 385,20 USD 3C 704,40 4.464,40 USD 448,70 USD Voraussichtliche Ressourcen SCHIEFER 1U 347,20 1.250,10 USD 764,00 USD 2U 883,00 3.118,50 USD 1.730,90 USD 3U 1.689,30 5.775,50 USD 2.782,90 USD

OGIP von 6,13 TCF (beste Schätzung) 9,25 TCF (hohe Schätzung)

3P 3C 3U ist 2.988,40 BCF (2,99 TCF) Undiskontierter Wert von 13,78 Milliarden USD Diskontierter Wert von 4,31 Milliarden USD



Prashant Modi, Geschäftsführer und CEO der Great Eastern Energy Corporation, sagte:

"Wir freuen uns, diese beachtliche Erhöhung des OGIP für unseren Raniganj-Block (Süd) von bis zu 9,25 TCF mit einem undiskontierten Wert von 13,78 Milliarden USD und einem diskontierten Wert von 4,31 Milliarden USD melden zu können. Wir glauben, dass die Schiefergasressourcen in Verbindung mit unserem erfolgreichen laufenden CBM-Entwicklungsprogramm durch die gemeinsame Nutzung von Oberflächen- und anderen Infrastruktureinrichtungen kostengünstig erschlossen und entwickelt werden können. Wir planen derzeit das erste Explorationsprogramm für die Verwertung von Schiefer in unserem Block und werden eine weitere Ankündigung machen, wenn wir damit beginnen. Dies ist eine fantastische Gelegenheit für uns, im unkonventionellen Energiebereich die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind weiterhin zuversichtlich und gespannt auf die Zukunft unseres Raniganj-Blocks (Süd).

Wir empfehlen der indischen Regierung, dass sie ihre transformierende Politik für den E&P-Sektor fortsetzt. Dies wird dazu beitragen, Investitionen in diesem Sektor anzuziehen, wodurch die Energiesicherheit Indiens erhöht und unsere Abhängigkeit von Importen verringert wird."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181115005898/de/

Contacts:

Adfactors PR

Aabhas Pandya

aabhas.pandya@adfactorspr.com