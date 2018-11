Ministerrücktritte und Putschgerüchte: Während sich die EU zu ihren Verhandlungserfolgen gratuliert, ist der Scheidungsvertrag in Großbritannien wohl bereits Altpapier. Aber Theresa May kämpft unbeirrt weiter.

Wer geht als nächstes? Und wer kommt? Großbritannien wird von einer schweren Regierungskrise erschüttert, Premierministerin Theresa May kämpft ums politische Überleben. Und nicht einmal 24 Stunden nachdem sie glaubte, ihr Kabinett auf die Unterstützung ihres Brexit-Vertrages eingeschworen zu haben, ist dieser mit großer Wahrscheinlichkeit bereits Altpapier. Inzwischen spekulieren Beobachter, ob die konservative Politikerin, die im Juli 2016 nach dem EU-Austrittsreferendum an die Macht gekommen war, womöglich schon bald als Regierungschefin abtreten muss. Viereinhalb Monate vor dem offiziellen Brexit-Termin wäre das eine dramatische und hochriskante Entwicklung. In Brüssel, Berlin und Paris wird gebangt.

Doch May gibt nicht auf. Erschöpft und mit tiefen Ringen unter den Augen trat sie am Donnerstagabend vor die Presse, um den Brexit-Entwurf zu verteidigen. "Ich werde bleiben und dieses Projekt zu Ende führen", erklärte sie den Journalisten. Politische Führung zeichne sich dadurch aus, dass man die richtigen und nicht die einfachen Entscheidungen wähle. Ein zweites Referendum werde es nicht geben; und der Vertrag, der so mühevoll ausgehandelte Plan mit Brüssel sei das Beste, was sie für die britische Bevölkerung erreichen konnte. "Von Anfang an, war es mein Ziel, den Interessen unseres Landes Priorität zu geben. Es geht hier nicht um die Interessen meiner Partei und mit Sicherheit nicht um meine persönlichen Interessen", betonte sie. Gleichzeitig räumte die Regierungschefin ein, der vorliegende Kompromiss sei nicht perfekt - auch sie selbst habe an einigen Punkten wie etwa an der umstrittenen Notfallregelung für die irische Grenze - Zweifel gehabt.

May hat für das umstrittene Scheidungsabkommen mit der EU alles auf eine Karte gesetzt - und dabei trotz der immer schärfer werdenden Attacken gekämpft wie eine Löwin. Sie sah sich unzähligen persönlichen Angriffen und Intrigen ausgesetzt und versuchte, ihr gespaltenes Kabinett und die verfeindeten Lager in ihrer eigenen konservativen Partei ...

