Citigroup senkt Daimler auf 'Sell' und Ziel auf 48 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Daimler von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 71 auf 48 Euro gesenkt. Gewinnwarnungen kämen wohl im Dreierpack, schrieb Angus Tweedie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Analystenwechsel. Er rechnet damit, dass der Stuttgarter Autobauer seine Ziele 2019 binnen kurzer Zeit ein drittes Mal senken muss - und sieht entsprechende Risiken für die Marktschätzungen.

Citigroup senkt Continental auf 'Neutral' - Ziel auf 148,60 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Continental von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 194,50 auf 148,60 Euro gesenkt. Er gehe in seinem Hauptszenario für das erste Quartal 2019 von einer weiteren Schwäche des Automarktes in China aus, schrieb Analyst Raghav Gupta-Chaudhary in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Da der dortige Markt für Autozulieferer besonders attraktiv sei, dürfte dies weiter am Gewinn der Branchenunternehmen zehren. Er glaubt, dass Continental einen verlangsamten Umsatzschwung vorerst nicht auffangen kann, zumal Kostensenkungen erst später Früchte tragen dürften.

Independent senkt Innogy auf 'Verkaufen' - Ziel 38,40 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Innogy nach Neunmonatszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, aber das Kursziel auf 38,40 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Energiekonzerns sei hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Aktie sei aber die Aufteilung unter RWE und Eon wichtiger als die Geschäftsentwicklung. Nach dem jüngsten Anstieg rate er nun zum Verkauf der Innogy-Papiere.

DZ Bank hebt Salzgitter auf 'Halten' - Fairer Wert 33 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Salzgitter AG nach Neunmonatszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 34 auf 33 Euro gesenkt. Der Aktienkurs des Stahlherstellers habe zuletzt deutlich nachgegeben und seinen fairen Wert erreicht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher laute die Empfehlung nun "Halten". Die Ergebnisschätzungen für 2018 habe er nach den ersten neun Monaten leicht erhöht.

Commerzbank senkt Aareal Bank auf 'Hold' - Ziel 37 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Aareal Bank nach Zahlen für das dritte Quartal und dem von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 37 Euro gesenkt. Analyst Michael Dunst kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2020, was er neben den Resultaten auch mit den Aussagen zum Ausblick des Finanzinstituts begründete. Außerdem reduzierte er seine Dividendenerwartungen für die Jahre 2019 und 2020.

Commerzbank senkt Brenntag auf 'Hold' und Ziel auf 45 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Brenntag von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 61 auf 45 Euro gesenkt. Analyst Fabian Semon begründete das nicht mehr optimistische Votum für die Aktie des Chemiekalienhändlers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld und einem Mangel an Kurstreibern. Er kürzte seine operative Gewinnschätzung (Ebitda) für 2019 um 7 Prozent - vor allem wegen der erwarteten Schwäche im EMEA-Wirtschaftsraum.

Kepler Cheuvreux senkt Bechtle auf 'Hold' - Ziel 76 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Bechtle nach Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 98 auf 76 Euro gesenkt. Diese seien zwar solide gewesen, die Risiken nähem gleichwohl zu, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf dem aktuelen Bewertungsniveau gebe es nun "keinerlei Spielraum mehr für Irrtümer". Mit Blick auf die Margen werde das vierte Quartal zu einer Herausforderung.

SocGen senkt Nordex auf 'Sell' - Ziel runter auf 6,80 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Nordex von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 9,30 auf 6,80 Euro gesenkt. Hoher Preisdruck mache dem Windkraftanlagenhersteller zu schaffen, schrieb Analyst Alok Katre in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2019 dürfte schwieriger werden, das operative Ergebnis (Ebitda) sollte dann im Jahresvergleich um 20 bis 25 Prozent sinken. Da sich die Wende zum Positiven schlecht vorhersagen lasse, gebe es für Investoren derzeit keinen Grund, die Aktie zu besitzen - trotz niedriger Bewertung.

Kepler hebt Air France-KLM auf 'Buy' und Ziel auf 13,70 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Air France-KLM nach Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9,00 auf 13,70 Euro angehoben. Trotz der zurückliegenden umfangreichen Streiks habe sich die Fluggesellschaft solide entwickelt, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf einer Empfehlungsliste für den Sektor ersetzte sie die Papiere von Fraport durch die von Air France-KLM.

Oddo BHF senkt AMS auf 'Neutral' und Ziel auf 40 Franken

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat AMS nach einer erneuten Gewinnwarnung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 40 Franken gedrittelt. Analyst Veysel Taze schraubte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Halbleiterhersteller deutlich nach unten. Es müssten immer noch einige Unsicherheiten aus dem Weg geräumt werden, bevor es mit den Aktien wieder nach oben gehen könne.

