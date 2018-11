FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den zuletzt turbulenten Handelstagen verlief das nachbörsliche Geschäft am Donnerstag nach Aussage einer Händlerin von Lang & Schwarz in etwas ruhigeren Bahnen. Dabei sei der Markt mit der positiven Entwicklung an der Wall Street nach oben gelaufen. Bei den Einzelwerten stand die Aktie von Morphosys im Fokus, die 2,5 Prozent höher getaxt wurde. Das Biotechnologieunternehmen und I-Mab haben eine exklusive strategische Partnerschaft für den neuen immunonkologischen Wirkstoff MOR210 vereinbart. I-Mab leistet eine Vorabzahlung von 3,5 Millionen US-Dollar, zudem hat Morphosys Anspruch auf zusätzliche erfolgsabhängige klinische und vertriebsbezogene Meilenstein-Zahlungen von bis zu 101,5 Millionen Dollar.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.448 11.354 +0,8% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

