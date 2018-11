Neue Kooperation ermöglicht effizienteren, integrierten Ansatz zur Überprüfung von Beobachtungslisten

Acuris Risk Intelligence, ein unabhängiger Anbieter von Datenintelligenz für Fachleute in den Bereichen Geldwäschebekämpfung (AML), Korruptionsbekämpfung und Cybersicherheit, und FinScan, ein führender Anbieter von AML-Compliance-Lösungen, bieten künftig eine gemeinsame integrierte Plattform für eine nahtlose und effiziente Überwachung von Beobachtungslisten und Ausübung der Sorgfaltspflicht an.

FinScan bietet Unternehmen weltweit fortschrittliche Screening-Lösungen für Sanktionen, politisch exponierte Personen (PEP) und negative Medien. Seine intelligente Abgleichungstechnologie sorgt für eine drastische Reduzierung falsch-positiver Ergebnisse und des Risikos, echte Treffer zu verpassen. Durch die Kombination der Genauigkeit und Skalierbarkeit von FinScan mit dem Spezialfachwissen von Acuris Risk Intelligence versetzt die Partnerschaft die Nutzer in die Lage, Kunden und Verkäufer nach Hochrisiko- und Sanktionslisten zu überprüfen und dabei die gewünschte Einsatzmethode anzuwenden.

Joel Lange, Managing Director bei Acuris Risk Intelligence, kommentierte die neue Partnerschaft mit folgenden Worten "Diese Kooperation ermöglicht Organisationen die Verbesserung der Arbeitsabläufe im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht durch die automatisierte Screening-Plattform von FinScan. Due Diligence steht jetzt mehr als je zuvor im Blickpunkt und darum sind wirksame und umfassende Technologien der Schlüssel zur Einhaltung im Wandel befindlicher Bestimmungen."

Um Compliance-Fachleuten behilflich zu sein, die stetig wachsenden Anforderungen zu erfüllen, machen Acuris Risk Intelligence und FinScan die Due-Diligence-Vorgänge bei den Kunden besser verständlich, effizienter und präziser. Durch die Integration der von Acuris Risk Intelligence bereitgestellten Daten zu Sanktionen, PEP, Vermögensquellen und negativen Medienberichten in die FinScan-Plattform entsteht eine höhere Transparenz für Kunden, die ermitteln wollen, ob sie auf höchst suspekte Aktivitäten reagieren müssen oder nicht.

"Automatisierung ist unverzichtbar, um unter Aufsicht stehende Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihrer Sorgfaltspflicht in erhöhtem Umfang nachzukommen, wenn es darum geht, die Legitimität der Kunden festzustellen", so Craig Robertson, Managing Director of the UK, MEA and APAC bei FinScan. "Unsere neue Zusammenarbeit mit Acuris Risk Intelligence bringt eine zusätzliche Klarheitsebene in die Due-Diligence-Verfahren unserer Kunden."

Über Acuris Risk Intelligence:

Acuris Risk Intelligence wurde 2004 als C6 gegründet und hat sich zu einem der führenden Anbieter proprietärer Daten über PEP, Sanktionen und AML für Due-Diligence- und Compliance-Verfahren entwickelt. Das Unternehmen wurde 2015 von der Acuris-Gruppe übernommen. Heute vereint Acuris Risk Intelligence erstklassige Datensätze die jetzt auch Themen wie Betrug und Cybersicherheit umfassen mit erfahrenen, fachkundigen Analysten und mit modernster Technologie, um Unternehmen bei einem effizienten Risikomanagement in ihren Geschäftsbeziehungen zu unterstützen. Unsere Kunden greifen über eine SaaS-Plattform oder über API- und Feed-Technologie auf unsere Informationen zu, so dass der Risikoschutz in ihre Betriebsverfahren integriert ist. Zu unseren Schwerpunkten zählen Haftpflichtrisiken, Geldwäschebekämpfung und die proaktive Erkennung von Cyber-Sicherheitsrisiken. Weitere Informationen erhalten Sie unter acurisriskintelligence.com oder telefonisch unter der Rufnummer +44 (0) 203 742 1200.

Über FinScan

FinScan ist ein weltweit tätiger führender Anbieter fortschrittlicher Lösungen für die Geldwäschebekämpfung (AML). Als Compliance-Marke von Innovative Systems, einem weltweit führenden Anbieter von Daten- und Risikomanagementlösungen, bringt FinScan mehr als 50-jährige Erfahrung in der Entwicklung von Technologien für Datenqualität, Datenabgleichung und -verknüpfung sowie Namensprüfung mit. Unsere beispiellose Präzision im Bereich Risiko- und Compliance-Screening minimiert falsch-positive Ergebnisse und reduziert das Risiko, echte Treffer zu verpassen. Das umfassende Angebot von FinScan erstreckt sich auf Sanktions- und PEP-Prüfung, Due Diligence bezüglich wirtschaftlicher Eigentümer, Transaktionsprüfung und -überwachung sowie Fähigkeiten zur Identitätsvalidierung. FinScan kann hausintern, als SaaS oder über Web-Services umgesetzt werden, um die Anforderungen unserer Kunden bezüglich Datensicherheit, Datenschutz oder Effizienz zu erfüllen. www.finscan.com.

