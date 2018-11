Eosta, niederländischer Importeur von Bio-Obst und -Gemüse, hat gestern in Wien den Europäischen Bundespreis für Unternehmen (European Business Award for the Environment, EBAE) gewonnen. Die renommierte Auszeichnung wird durch die Europäische Kommission vergeben und richtet sich an Firmen, die Ökonomie und Nachhaltigkeit erfolgreich verbinden. Ausschlaggebend...

Den vollständigen Artikel lesen ...