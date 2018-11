Intertops Poker hat eine neue Turnierserie gestartet, die speziell an seinen Kundenstamm der Gelegenheits- und Freizeitspieler gerichtet ist und mit eindrucksvollen Preisen aufwartet.

Die Intertops Poker SOFT-Serie besteht aus 20 Events und bietet ein Preispool von insgesamt 24,850 US-Dollar, einschließlich eines mit 4.100 US-Dollar dotierten Preispakets der "World Series of Poker Caribbean".

Die Serie beginnt am 19. November und endet am 25. November. Sie steht Spielern aus allen Ländern und Märkten offen, die ihre Künste testen und Spaß am Spieltisch haben möchten.

Es stehen Buy-ins für jeden Geldbeutel zur Verfügung und das Turnier beginnt mit zwei 500-USD-Freeroll-Events, bevor die eigentliche Serie am 20. November losgeht.

Jeder Gewinner eines Events der SOFT-Serie erhält ein Intertops Poker Soft Series Champion Hoodie und einen Platz am Tisch des Champions-Turniers.

Der krönende Abschluss der Serie, das Champions-Turnier, findet am 25. November um 18.30 Uhr (ET) statt und beinhaltet ein garantiertes World Series of Poker Caribbean Preisgeld in Höhe von 4.100 US-Dollar.

World Series of Poker Caribbean findet vom 29. März bis 2. April 2019 in St Maarten statt.

Der Intertops Poker Manager sagte: "Die SOFT-Serie ist kurz und knackig, aber sie ist die perfekte Gelegenheit für Spieler, ihre Künste zu testen, Spaß zu haben und fantastische Preise zu gewinnen."

ENDE

Hinweis für die Redaktion:

Über Intertops Poker:

Intertops Poker zählt zu den etablierten Betreibern von Online-Pokerspielen und ist seit mehr als zwei Jahrzehnten online. Der Zugriff auf seine Pokerspiele und Pokertische kann über Instant Play oder durch Herunterladen des Desktop-Client erfolgen. Die Website wurde jüngst grundlegend neu gestaltet und ist vollständig für mobile Geräte und Tablets optimiert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181115006121/de/

Contacts:

GameOn Marketing Ltd

Sarah Blackburn Director GameOn

0034628499459