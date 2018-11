Halle (ots) - Windräder aus Sachsen-Anhalt bekommen in Osteuropa und Afrika ein zweites Leben. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Immer häufiger werden ältere Anlagen hierzulande demontiert und im Ausland wieder aufgebaut. "Es ist noch ein Nischenmarkt, er entwickelt sich aber dynamisch", berichtet Dragan Popovic vom Online-Portal wind-turbine.de, Deutschlands größter Verkaufsbörse für Windräder.



Aktuell gibt es keine Zahlen, wie groß der Markt für gebrauchte Windkraftanlagen ist. Doch dürfte er in den kommenden Jahren enorm wachsen. Denn ab 2021 läuft die 20-jährige Förderung aller Windkraftanlagen aus, die vor dem Jahr 2000 gebaut wurden. Diese müssen dann ohne Subventionen betrieben werden. Nach Angaben von Ruth Brand-Schock vom Landesvorstand Sachsen-Anhalt des Bundesverbandes Windenergie (BWE) betrifft das in Sachsen-Anhalt etwa 500 von insgesamt 2 900 Anlagen.



