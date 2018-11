"Braunschweiger Zeitung" über die Fahrverbote im Ruhrgebiet:

"Wenn in einem Ballungsraum von 60 mal 80 Kilometern 5,1 Millionen Menschen individuell mobil sein wollen, dann geht das bei der existierenden Infrastruktur nicht ausschließlich mit Bus und Bahn. Doch würde die Luft in Essen-Kray schlagartig besser, wenn auf der A 40 keine älteren Diesel mehr führen - sondern stattdessen geballt auf der fünf Kilometer entfernten A 42? Statt singulärer Fahrverbote, die auf wissenschaftlich angreifbaren Stickstoffdioxid-Grenzwerten basieren, müssen grundlegend neue Verkehrskonzepte her, in denen das Auto nicht mehr die Nummer Eins ist."/be/DP/he

AXC0011 2018-11-16/05:35