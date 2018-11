Gold gilt immer noch als gewinnbringende Anlage wenn Aktien und Rohstoffmärkte fallen. Die Zeichen auf Abschwung oder zumindest Abschwächung deuten sich immer mehr an. Signale kommen vor allem aus den USA, China und dem Rohölmarkt.

Fed erhöht Zinsen wieder

Die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve will die Zinsen weiter anheben. So sagte Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, die US-Wirtschaft sei momentan so gut aufgestellt, dass die Märkte 2019 jederzeit auf eine Zinserhöhung ... (Benjamin Fitzgerald)

