Nach den Sozialdemokraten verabschieden sich nun auch die Grünen von den Hartz-Reformen. Robert Habeck will Sanktionsmöglichkeiten der Arbeitsagentur abschaffen. Dagegen sprechen gewichtige Argumente.

Die sogenannten Hartz-Gesetze aus dem Jahre 2003 sind ihren Schöpfern schon lange ein Dorn im Auge. Nach zahlreichen Sozialdemokraten hat jetzt auch der Grünen-Sprecher Robert Habeck für das neue Grundsatzprogramm der Grünen einen Vorschlag zur Sozialpolitik vorgelegt, mit dem er sich explizit von Hartz IV distanziert. Diese Sozialpolitik sei in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung nicht mehr zeitgemäß.

Der Plan der Grünen sieht offenbar im Prinzip vor, Sozialleistungen in Zukunft nicht mehr an Bedingungen zu knüpfen und Zuverdienste geringer zu besteuern; die Mehrkosten der sozialen Sicherung werden vom Autor wohl auf 30 Milliarden Euro geschätzt. Mit der Initiative werden zwei Streitpunkte aufgegriffen, die schon lange in der Diskussion sind, und dies durchaus zurecht.

Mit Blick auf die Zuverdienste greift der Grünen-Sprecher eine wirkliche Schwäche der herrschenden Praxis auf. Mindestens 80 Prozent der Zuverdienste werden auf die Zahlungen des Arbeitslosengeldes II (ALG II) angerechnet. Dies ist in der Tat nicht zielführend, weil es Arbeitsanreize zerstört. Hier wäre ein geringerer Grenzsteuersatz geboten; er wird seit längerem von vielen Seiten angemahnt.

Wie sieht es aber mit der Drohung von Sanktionen aus? Das Papier argumentiert laut Presseberichten damit, dass Sanktionen nichts bewirkt hätten. Vielmehr würden junge Leute gleich in die Schattenwirtschaft ausweichen. Empirische Evidenz für beide Thesen wurden in der Presse nicht zitiert. Sie wären auf jeden Fall hilfreich für die Argumentation, die ansonsten etwas schwach ist.

Bislang müssen Empfänger der Sozialleistungen mit Kürzungen rechnen, wenn sie einen zumutbaren Arbeitsplatz nicht annehmen. Die zentrale Idee der Hartz-Reformen bestand nämlich gerade darin, ...

