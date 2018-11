Beim Auftakt zum Wahlkampf um den CDU-Vorsitz geben sich die drei Kandidaten zahm. Unterschiede bei den Inhalten werden kaum erkennbar. Seitenhiebe gegen Merkel und die Mitbewerber werden geschickt ausgeteilt.

Der erste Stimmungs-Test gestern Abend, fünf nach Sechs in der Kulturwerft Gollan, Lübeck. Soeben haben Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn gemeinsam die Halle betreten, ein Erinnerungsfoto gemacht. Jetzt werden die Kandidaten vorgestellt. Kramp-Karrenbauer: donnernder Applaus, vereinzeltes Gejohle. Merz: donnernder Applaus, Jubel. Jens Spahn: freundlicher Applaus.

Der Wahlkampf um die Nachfolge von Angela Merkel als Vorsitzende der CDU ist eröffnet. Auf acht Regionalkonferenzen präsentieren sich die Kandidaten, am 7. Dezember entscheiden die Delegierten auf dem Parteitag in Hamburg. Erste Station der Bewerbungstour: Lübeck, Kulturwerft Gollan, Backsteinwände, nackter Beton. 800 Menschen aus den Landesverbänden Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sind gekommen, nicht alle finden einen Platz im Saal. Die Spielregeln: Jeder Kandidat darf sich zehn Minuten präsentieren, danach sollen alle die Fragen der Mitglieder beantworten.

In Umfragen liegt Kramp-Karrenbauer vor Merz und Spahn. Aber das sind Umfragen in der Bevölkerung - nicht in der Partei. Die Kandidaten sind vorsichtig: Es wird ein Abend der Harmonie werden - und der gezielt gesetzten Seitenhiebe.

Wer anfangen soll, wird ausgelost, Kramp-Karrenbauer gewinnt. Sie spricht leise, nuschelt ein wenig. Sätze wie "Wir müssen zu neuer Stärke kommen", passen nicht zu ihrem zunächst zurückhaltenden Auftreten. Die CDU-Generalsekretärin fordert mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft. Einen Seitenhieb auf ihre Mitbewerber erlaubt sie sich dann doch: Sie verweist auf ihre - im Vergleich zu den Konkurrenten - lange Erfahrung in Regierungsämtern im Saarland, auf gewonnene Wahlkämpfe. Die Flüchtlingskrise, die 2015 ihren Anfang nahm, nennt sie nicht beim Namen, sondern fordert, dass die Partei das Thema "Herbst 2015" klären solle, um wieder als Partei der inneren Sicherheit wahrgenommen zu werden. Der "Herbst 2015" dürfte nicht zu einem Trauma für die CDU werden, so wie Hartz IV für die SPD. Freundlicher Applaus.

Auftritt Merz. "Es macht richtig Spaß, wieder dabei zu sein", sagt er, die Leute klatschen ...

