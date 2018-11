Das kanadische Energieunternehmen Vermilion Energy Inc. (ISIN: CA9237251058, TSE: VET) zahlt eine monatliche Dividende in Höhe von 0,23 kanadischen Dollar (CAD) an seine Investoren. Ausgezahlt wird die Dividende am 17. Dezember 2018 (Record date: 30. November 2018). Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 2,76 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 33,03 CAD (Stand: 15. November 2018) ergibt sich eine aktuelle ...

