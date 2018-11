The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2LQNK9 DT.PFBR.BANK PF.R.15285DL BD00 BON USD N

CA XFRA DE000BLB6X87 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PF7 DZ BANK IS.A1063 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB30F0 UC-HVB CRLNFI 26 CL BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DDA0PG5 DZ BANK IS.A1064 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3VL2 LB.HESS.THR.IS.11C/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3VM0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11C/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3VN8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11D/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WQ9 LB.HESS.THR.CA.TIL.11E/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013382116 BPIFRANCE FINAN.18/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA US10112RBA14 BOSTON PROP. 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1898123374 IND. BK (HK) 18/21FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1912495691 WORLD BK 18/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1912654321 CASTELLUM AB 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1912656375 CEZ AS 18/22 MTN BD03 BON EUR N

CA F2KA XFRA CA25253X2077 DIAMEDICA THERAPEUT. EQ00 EQU EUR N

CA 1QF XFRA CA65442F1053 1933 INDUSTRIES INC. EQ00 EQU EUR N