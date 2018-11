The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA892329AN33 TOYOTA CRED.CAN. 2018 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0027539151 MORGAN STANLEY 2018 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1R0188 WI BANK HESS IS.16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0N0J3 DEKA USD FESTZINS 17/18 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HSH4RL5 HSH NORDBANK ZS 21 14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A0XBL7 ERSTE GP BNK AG 12-18 290 BD01 BON EUR N

CA XFRA AU000XCLWAJ6 AUSTRALIA 2018 18CI BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000A14J7F8 ZF NA CAPITAL 15/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A1TNCX7 AAREAL BANK MTN S.206 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB0QT7 BAY.LDSBK.IS. BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0PM07 LBBW TAUBERFRANKEN 18 BD01 BON EUR N

CA XFRA USY68616AA22 P.P.SBSN IND.II 11/18REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0699382304 MUNICIPAL. FIN. 11/18 MTN BD01 BON ZAR N

CA BNP6 XFRA XS0933994807 BNP PARIBAS 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0994024312 RABOBK NEDERLD 13/18 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA XS0995102695 ING BK NV 13/23 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0995102778 ING BK NV 13/23 MTN BD01 BON USD N

CA SJ1A XFRA US868536AV55 SUPERVALU 2021 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0989286850 WANDA PROPERTIES 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0993162170 VEB FINANCE 13/18MTN REGS BD02 BON USD N