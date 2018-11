FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

QGU XFRA US7473011093 QUAD GRAPHICS INC. CL. A

LN3 XFRA US47233W1099 JEFFERIES FINL GRP DL 1

CW1 XFRA CA18538U1066 CLEARWATER SEAFOODS INC.

D6RM XFRA DE000DK2CDS0 DEKA-DIVID.STRATEG.CF(A)

D0D XFRA AU000000DDR5 DICKER DATA LTD

WMOA XFRA AU000000TEG2 TRIANGLE ENERGY (GLOBAL)

M3AC XFRA DE0005321079 MONEGA CHANCE