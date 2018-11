FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50

OK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01

MR4 XFRA US5895841014 MERIDIAN BIO

MAS XFRA US5854641009 MELCO RESORTS+ENMT SP.ADR

OCT XFRA US45768S1050 INNOSPEC INC. DL-,01

H6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01

DL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1

FG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01

CLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1

CNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50

BHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1

ABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01

ADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10

XFRA CA25253X1087 DIAMEDICA THERAPEUT.

7DB XFRA US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY DL-,01

A78 XFRA CA8520661098 SPROTT INC.

PA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP.

G04 XFRA CA3801341064 GMP CAPITAL INC.

BU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01

6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01

R66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01

JXC1 XFRA US48123V1026 J2 GLOBAL INC. DL-,01

8SY XFRA KYG8190E1052 SITOY GROUP HLDGS HD-,10

CWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I

M3AS XFRA DE0007560781 MONEGA BESTINV.EUROPA-A-

6L8 XFRA US74587B1017 PULSE BIOSCIENCES DL-,001

1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1

SJ2A XFRA US2423702032 DEAN FOODS DL-,01

L8L XFRA MX01LA040003 GRUPO LALA CL.B MN -,142

1S2 XFRA CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC.

1G2 XFRA SE0008348304 GOMSPACE GROUP AB

TM9 XFRA US8960475031 TRIBUNE MEDIA CO.A DL-001

FS5 XFRA US3026351078 FS INVESTMENT CORP.DL-001

ELF4 XFRA DE0009786129 DEKA AKTIENFDS RHEINED.GL

HO9 XFRA US4042511000 HNI CORP. DL 1