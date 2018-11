Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für AMS nach einer Gewinnwarnung von 35,00 auf 27,50 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die reduzierten Umsatz- und Ergebnisziele des Chipherstellers und iPhone-Zulieferers für das vierte Quartal habe er seine Erlös- und die Gewinnprognosen (Ebit) für die Jahre 2018 bis 2020 gesenkt, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-11-16/08:04

ISIN: AT0000A18XM4