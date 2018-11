In unserer letzten Analyse von Anfang November auf Amazon befand sich die Aktie gerade in einer technischen Gegenbewegung nach oben. Diese hatte zwar kurzfristig einiges an Energie, wir gingen jedoch davon aus, dass die Bären spätestens an der 50-Tage Linie ihr Comeback feiern würden. Exakt am fallenden gleitenden Durchschnitt konnten wir genau das beobachten.

Den vollständigen Artikel lesen ...