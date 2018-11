Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wünscht sich mehr Gründerinnen wie Anna Kaiser, Chefin der Jobsharing-Plattform Tandemploy. Ein Gespräch über geteilte Jobs, die Lust auf Innovation und deutsche Befindlichkeiten.

WirtschaftsWoche: Anna, du teilst dir mit deiner Co-Geschäftsführerin eine Stelle. Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche?Kaiser: Wir haben immer gesagt, dass wir uns eine 80-Stunden-Geschäftsführerwoche teilen. Gerade arbeitet meine Mitgeschäftsführerin in Teilzeit, ich in Vollzeit.

Herr Altmaier, würden Sie sich Ihren Job auch gerne teilen?Altmaier: Nein, dann möchte der oder die andere ja auch Minister oder Ministerin sein. Aber ganz im Ernst: Die Politik ist vielleicht nicht das beste Beispiel, wie man Jobsharing organisieren kann.

Stimmt das, Anna?Kaiser: Ich kenne das Argument. Manche Unternehmen behaupten, das gehe nur bei einem Start-up mit 30 Leuten in Berlin, nicht bei einem Mittelständler im Schwäbischen. Ich halte es so: Alles ist möglich, und wir gucken mal, wie's funktioniert. Vielleicht kann man in Ihrem Posten nicht sofort Flexibilität schaffen, Herr Altmaier, aber trotzdem schauen, wie sich die Ministerien als Arbeitgeber entwickeln.

Altmaier: Da sind wir schon sehr weit. Wir haben viele Beschäftigte, auch auf der Führungsebene, die in Teilzeit arbeiten. Das ist im öffentlichen Dienst vielleicht sogar einfacher zu organisieren als in der privaten Wirtschaft.

Wie kann Herr Altmaier das denn fördern?Kaiser: Sie haben ja Mitarbeiter, Herr Altmaier, mit denen Sie sich beraten. Das ist schon mal wichtig. Wenn man als Minister ein einsamer Held an der Spitze sein will und nicht in Teams arbeitet, hätte man Schwierigkeiten.

Altmaier: Selbstverständlich besteht unsere gesamte Arbeit aus Teamarbeit, bei der es übrigens weniger um Hierarchie geht als darum, was man einzubringen hat. Aber wenn der Minister eingeladen ist, eine Rede zu halten oder mit Schülern zu diskutieren, tut er gut daran, das persönlich zu übernehmen.Kaiser: Spannend wäre es, wenn wir irgendwann Politiker in den obersten Rängen in Tandems besetzen. Dann kann der eine entspannt in Urlaub fahren, während der andere die Reden hält und ansprechbar ist. Am Ende merken wir vielleicht: Es geht - und haben irgendwann ein Bundeskanzlerinnen-Tandem.

Herr Altmaier, ist der deutsche Nachwuchs zu satt? Sie haben neulich die junge Generation in Indonesien gelobt, weil sie "hungry for skills" sei.Altmaier: Es ist sicherlich ein Unterschied, ob man noch sehr viel zu gewinnen hat, weil man aus kleinsten Verhältnissen kommt - oder ob man aus einem hoch entwickelten Industrieland wie Deutschland kommt. Im Zeitalter der Globalisierung dürfen Wirtschaft, Bürger und Politik sich nicht erlauben, satt zu sein. Sonst machen andere die Zukunftsinnovationen, und wir werden die verlängerte Werkbank der anderen. Deshalb treibt mich um, dass es in Deutschland immer weniger Unternehmensgründungen gibt.

Was angeblich vor allem daran liegt, dass die Wirtschaft gut läuft.Altmaier: Aus Sicht der jungen Leute ist natürlich nachvollziehbar, dass sie ein gutes Angebot annehmen, ohne das Risiko der Selbstständigkeit in Kauf nehmen zu müssen. Aber eine wettbewerbsfähige Marktwirtschaft lebt davon, dass es Unternehmertum gibt.

Anna, du hast Grundschullehramt studiert. Warum hast du gegründet, statt zu unterrichten?Kaiser: Während des Studiums haben viele meiner Kommilitonen ...

