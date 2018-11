Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für BASF von 95 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein Gedanke im Mai, dass der neue Konzernchef Martin Brudermüller den Aktienkurs belebe, habe sich als falsch erwiesen, schrieb Analyst Peter Clark in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Kapitalmarkttag am 20. November habe Brudermüller nun aber die Chance, die Kehrtwende einzuleiten. Nach dem dritten Quartal kürzte der Experte jedoch noch einmal das Kursziel./tih/gl Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-11-16/09:03

ISIN: DE000BASF111