Bei Produktentwicklungen gibt es Lebensdauerprüfstände, die an beweglichen, beziehungsweise rotierenden Komponenten den gesamten Lebenszyklus durchlaufen und anhand auftretender Schwingungen über die Entwicklung des Verschleißgrades informieren.

Auch im Bereich der Stromerzeugung treten typischerweise große rotierende Massen auf, die schwingungstechnisch überwacht und im Notfall kurzfristig abgebremst werden müssen, um größere Beschädigungen zu vermeiden. Dabei ist es anspruchsvoll, die Messwerte mit hoher Geschwindigkeit zu erfassen, anwendungsspezifisch zu analysieren und eine Überwachung in Echtzeit zu garantieren.

Dies sind nur zwei Beispiele aus dem Bereich der Schwingungsüberwachung, für die Delphin Technology seit 2013 mit dem Expert Vibro-Gerät eine flexible Lösung für unterschiedliche Aufgaben anbietet. Nun hat das Unternehmen die Varianten mit 8 und 16 Schwingungseingängen erweitert: Mit wahlweise 4, 8, 12 oder 16 Schwingungskanälen lassen sich viele Anwendungen passgenauer und ohne Kanaloverhead realisieren.

Abtastraten bis zu 50 kHz pro Kanal

Hardwareseitig kommt im Expert Vibro ein leistungsfähiger, auf ARM-Technologie basierender, Dual Core FPGA zum Einsatz, der über genügend Leistung verfügt, um bis zu 16 Messkanäle synchron mit Abtastraten von bis zu 50 kHz pro Kanal signaltechnisch auszuwerten. 24 Bit-A/D-Wandler ermöglichen eine hohe Genauigkeit. Die galvanische Trennung aller Kanäle untereinander schließt Querbeeinflussungen aus. Außerdem können Anwender flexibel zwischen der Messung von Spannungen, IEPE- oder Wellenschwingungssensoren umschalten. Integrierte Komparatoren und Digital-Eingänge erlauben eine flexible Triggerung. Ferner lassen sich Messwerte "on the fly" überwachen und bei Grenzwertverletzungen können Digital-Ausgänge in msec ...

Den vollständigen Artikel lesen ...