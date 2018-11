Apple-Mitgründer Steve Wozniak hält einen strengen Datenschutz für notwendig - und sieht in den europäischen Regelungen ein Vorbild für die USA.

Apple-Mitgründer Steve Wozniak hält einen strengen Datenschutz für notwendig - und sieht in den europäischen Regelungen ein Vorbild für die USA. "Ich bin so froh, dass es euch Europäer gibt", sagte der 68-Jährige der WirtschaftsWoche. "Jedes Mal, wenn ich einen Artikel lese über einen europäischen Datenschützer, der den Konzernen auf die Finger klopft und sie daran erinnert, die Privatsphäre der Menschen zu respektieren, wünsche ich mir, dass wir so etwas auch in den USA hätten."

Seit Ende Mai gilt in allen Staaten der Europäischen Union ein strenger Datenschutz, der etwa vorsieht, dass ein Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...