Wien (www.aktiencheck.de) - Der Brexit gleicht immer mehr einer Wundertüte - man hat keine Ahnung, was am Ende rauskommt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Nachdem vorgestern noch alle Kabinettsmitglieder dem von Premierministerin May ausgehandelten Ausstiegsvertrag zugestimmt hätten, hätten gestern zwei Minister ihre Meinung geändert und seien zurückgetreten, unter ihnen Brexit-Minister Dominic Raab. ...

