Großer Durchbruch eröffnet enorme Chancen für Unternehmensfinanzierung

Vancouver, British Columbia, 16. November 2018 - Redfund Capital Corp (CSE: LOAN) (Frankfurt: O3X4) (OTC: PNNRF) (Redfund oder das Unternehmen) freut sich darüber zu berichten, dass Israel den medizinischen Export seiner Produkte in die Weltmärkte genehmigen will.

Seit den 1990er Jahren wird medizinisches Cannabis in Israel Patienten verschrieben, die unter anderem infolge von Erkrankungen wie Morbus Parkinson und multipler Sklerose unter chronischen Schmerzen oder einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Im April 2018 wurde in Israel darüber diskutiert, den Export von medizinischen Cannabisprodukten in Form von Kapseln und Ölen (mit Ausnahme von rohem Marihuana) erstmals zu genehmigen. Viele israelische Bauern stellten Lizenzanträge für den Anbau und die Vermarktung von medizinischem Cannabis, in der Hoffnung, dass die Reform umgesetzt werden würde; aber die verfahrene Situation machte ihre Hoffnungen zunichte. Die Israelis begannen daraufhin, den Anbau und die Gründung von Cannabisfirmen ins Ausland zu verlegen.

Obwohl die Regierung in Israel die Idee nahezu einstimmig unterstützt, wurden entsprechende Reformschritte bisher blockiert. Heute wurde bekannt gegeben, dass der Gesetzesantrag zu medizinischem Cannabis nun erstmalig auf die Tagesordnung der Knesset gesetzt wurde; der Minister für öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan, sowie der Vorsitzende des Ausschusses für innere Angelegenheiten und Umwelt, Yoav Kisch (Likud), haben sich bereit erklärt, den Gesetzesantrag zu unterstützen.

Redfund stellt derzeit die Abschlussprotokolle der Due-Diligence-Prüfung für eine Reihe israelischer Kunden zusammen, die in das Portfolio des Unternehmens aufgenommen werden sollen. Im Rahmen der Wachstumsstrategie ist auch eine Expansion nach Nordamerika und Europa vorgesehen. Bei diesen Unternehmen handelt es sich im Einzelnen um eine Technikfirma, die Änderungen bei der Aufzucht von medizinischem Cannabis (MC) für MC-Patienten anstrebt; um eine Firma für medizinische Produkte und CBD; und um einen landwirtschaftlichen Betrieb mit ausländischen Betriebsniederlassungen sowie Forschungs- und Entwicklungsanlagen in Israel.

Meris Kott, CEO von Redfund, meint dazu: Israel ist das nächste Land, mit dem wir im Hinblick auf unsere Banking-Initiativen enge Beziehungen knüpfen wollen. Israel ist traditionell ein sehr starker Markt für Generika. Ich freue mich darauf, schon in naher Zukunft eng mit unseren Partnern in Israel zusammenzuarbeiten und die aktuellen Chancen gewinnbringend zu nutzen.

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Redfund die Absicht, Zielunternehmen in der mittleren Phase bzw. Endphase ihrer betrieblichen Entwicklung bzw. bei der Entwicklung von umsatzvalidierten Technologien mit Fremd- bzw. Eigenfinanzierungslösungen zu unterstützen. Die aktuelle Zielgruppe der Handelsbank sind Unternehmen, die auf medizinisches Cannabis, Hanf und CBD spezialisiert sind bzw. Unternehmen im Gesundheitswesen.

