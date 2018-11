FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3UB XFRA US90347A1007 UBIQUITI NETWORKS INC.

DEDS XFRA LU0139115926 DEKA-CORPOR.BD HI.Y.EO CF

DED2 XFRA LU0133666759 DEKA-CONVERG.AKTIEN TF

DED3 XFRA LU0133666676 DEKA-CONVERG.AKTIEN CF

FKQ3 XFRA LU0133666247 DEKA-CONVERG.RENTEN TF

4N34 XFRA LU0133666163 DEKA-CONVERG.RENTEN CF

DKDU XFRA LU0116762864 DEKA-RENTEN:EURO 3-7CF B

DED6 XFRA LU0100187060 DEKA-EUROPAVALUE CF

DED4 XFRA LU0100186849 DEKA-EUROPAVALUE TF

DKDJ XFRA LU0097655574 DEKA-EUROSTOCKS CF

DKDI XFRA LU0097654924 DEKA-EUROSTOCKS TF

DED1 XFRA LU0075131606 DEKA-EUR.NEBENWERTE TF(A)

DKD XFRA LU0064405334 DEKALUX-USA TF

DED5 XFRA LU0062625115 DEKALUX-EUROPA TF (A)

DKDM XFRA LU0062624902 DEKALUX-DEUTSCHLAND TF(A)

DED7 XFRA LU0052859252 DEKALUXTEAM AKT. ASIEN CF

DKDP XFRA LU0048313653 DEKALUX-JAPAN CF

DKD3 XFRA LU0044138906 DEKA-RENTEN:EURO 1-3CF A

DKDR XFRA LU0035700458 DEKA-FLEX:EO A DIS.

DKDL XFRA LU0011194601 DEKALUX-BOND A

OG7X XFRA DE0005152706 DEKA-MEGATRENDS CF

FK8P XFRA DE0009771964 LBBW EXPTSTRAT. DEUTSCHL.

FK8V XFRA DE0009771907 DEKA AKTIENFDS RHEINED.OA

UIGE XFRA DE0008483678 BW-RENTA-INTERNATIONAL-F.

FK8F XFRA DE0008480773 S-BAYRENT DEKA

FK8N XFRA DE0008480732 FRANKFURTER-SPARINV.DEKA

FK8E XFRA DE0008480682 LBBW-RENTENFONDS EURO

FK8W XFRA DE0008480674 DEKA AKTIENFDS RHEINEDI.P

FK8D XFRA DE0008480666 DEKA RENTENFDS RHEINEDIT.

CXWK XFRA DE0008471095 GOTHAER EURO-RENT

FHUC XFRA DE0005326144 LBBW RENTAMAX R

UI2 XFRA US4884011002 KEMPER CORP. DL-,10

UPAB XFRA US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01

SYM XFRA US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01

SOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5