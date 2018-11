Das Wiener Biotech-Unternehmen Marinomed Biotech AG hat heute den Zeitplan und die Konditionen ihres Börsegangs sowie des Listings an der Wiener Börse festgelegt. Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsicht und der Prospektveröffentlichung, die für heute erwartet werden, startet das Angebot am Montag 19. November 2018 und endet voraussichtlich am Donnerstag 29. November 2018. Das Angebot umfasst ein öffentliches Angebot an Privatanleger und institutionelle Anleger in Österreich, eine Privatplatzierung außerhalb Österreichs an ausgewählte institutionelle Anleger, einschließlich einer Privatplatzierung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika an qualifizierte institutionelle Anleger ....

Den vollständigen Artikel lesen ...