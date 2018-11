Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hugo Boss angesichts veröffentlichter Ziele für das Jahr 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag habe der Aktie des Modekonzerns neues Leben eingehaucht, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anleger hegten zwar Zweifel an der Erreichbarkeit in einem unsicheren Wirtschaftsumfeld. Sie sei aber der Ansicht, dass die klar umrissenen Treiber des angepeilten Wachstums angemessen seien./tih/gl Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-11-16/09:24

ISIN: DE000A1PHFF7