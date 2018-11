Bergisch Gladbach / Bonn (ots) -



Die Familienunternehmer Volkmar und Torsten Wywiol wurden im Rahmen des traditionellen Unternehmer-Erfolgsforums auf Schloss Bensberg von der INTES Akademie für Familienunternehmen, einem Unternehmen der PwC-Gruppe, zum "Familienunternehmer des Jahres" ausgezeichnet. Der renommierte Preis wird bereits seit 2004 gemeinsam mit FBN Deutschland und dem Verband DIE FAMILIENUNTERNEHMER vergeben.



Die Jury zeichnet in diesem Jahr die Inhaber des Hamburger Familienunternehmens Stern-Wywiol Gruppe aus. 1980 von Volkmar Wywiol als 1-Mann Unternehmen gegründet ist die Gruppe ein echter Hidden Champion und Global Player. Mit knapp 1.400 Mitarbeitern und 16 Niederlassungen weltweit erzielt das Unternehmen heute einen Jahresumsatz von 520 Mio. Euro. Die Stern-Wywiol Gruppe hat sich auf die Herstellung funktionaler Zusatzstoffe für Lebensmittel und Tierernährung sowie Nahrungsergänzungsmitteln spezialisiert und exportiert ihre kundenindividuellen Produkte in über 130 Länder.



Kern des Erfolges sind die kompromisslose Umsetzung einer fokussierten Nischenstrategie bei gleichzeitiger hoher regionaler Diversifikation sowie ein enorm hohes Innovationstempo. Im Stern-Technology Center in Ahrensburg forschen auf 3.000 m² Laborfläche über 100 Branchenexperten, Technologen und Wissenschaftler interdisziplinär an Prozess- und Produktverbesserungen und an den Lebensmitteltrends von morgen.



Hinter dem Erfolg steht die unternehmerische Leistung zweier ungewöhnlicher Unternehmer: Volkmar Wywiol (83 Jahre) und sein Sohn Torsten Wywiol (52 Jahre). Der Jury-Vorsitzende Prof. Dr. Peter May erklärt: "Vorwärtsdrang, Risikobereitschaft, Kampfgeist. Dranbleiben, bis man Erfolg hat. All das zeichnet die Wywiols aus. "Die echten Champions unter den Familienunternehmen haben den unzähmbaren Drang, ihre Ideen in Taten umzusetzen, und ihnen gelingt es, diese Energie auf eine ganze Organisation zu übertragen", ergänzt Jurymitglied und INTES-Geschäftsführer Dr. Dominik von Au.



Beide Wywiols zeichnet ihr starker Gestaltungsdrang, aber auch eine ausgeprägte Reflektionsfähigkeit und ein starker familiärer Zusammenhalt aus. Nur so ist zu erklären, dass die ungewöhnliche Wywiolsche Lösung für den Generationswechsel zum Erfolgsmodell wurde. Statt wie geplant in den Beirat zu wechseln, ist Volkmar Wywiol weiterhin operativ in vorher abgesteckten Verantwortungsbereichen tätig. Auch für diese, dem unternehmerischen Gestaltungsdrang des Gründers Rechnung tragende Nachfolgelösung, werden die Wywiols mit dem Preis "Familienunternehmer des Jahres" ausgezeichnet. "Diese Lösung ermöglicht zu haben, ist das Verdienst des Vaters, es getan zu haben, die Leistung des Sohnes", erklärt Peter May.



Neben dem Juryvorsitzenden Prof. Dr. Peter May gehörten der hochkarätigen Jury Dr. Patrick Adenauer (FBN Deutschland), Dr. Dominik von Au (INTES Akademie für Familienunternehmen), Dr. Peter Bartels (PwC), Hans Demmel (n-tv), Silke Krüger (Privatbank BERENBERG), Reinhold von Eben-Worlée (DIE FAMILIENUNTERNEHMER) und Dr. Hans Schlipat (Rochus Mummert) an.



Die bisherigen Preisträger sind: Ludwig Merckle (Merckle Gruppe), Prof. Dr. Martin Viessmann (Viessmann Werke), Dr. Simone Bagel-Trah (Henkel), Stefan Fuchs (Fuchs Petrolub), Familie Leibinger (TRUMPF Gruppe), Heinrich Deichmann (Deichmann), Heinz Gries und Andreas Land (Griesson-de Beukelaer), Stefan Messer (Messer Group), Dr. Markus Miele und Dr. Reinhard Zinkann (Miele), Bernhard Simon (Dachser), Dr. Jürgen Heraeus (Heraeus Holding), Dr. Peter-Alexander Wacker (Wacker Chemie), Michael Stoschek (Brose) und Maria-Elisabeth Schaeffler (INA-Schaeffler-Gruppe).



Die INTES Akademie für Familienunternehmen, ein Unternehmen der PwC-Gruppe, gilt als Marktführer sowie erster Ansprechpartner für die generationsübergreifende Qualifizierung, Vernetzung und Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Ziel der INTES Akademie ist es, Familienunternehmen erfolgreicher und Unternehmerfamilien stärker zu machen. Dabei greift sie auf 20 Jahre Erfahrung zurück. Getreu dem Gründungsmotto "Unternehmer unter sich" richtet sich das Angebot exklusiv an Inhaber und ihre Familien, Geschäftsführer, Nachfolger und Beiräte in Familienunternehmen.



