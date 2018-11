Im Anschluss an die Bekanntgabe des Erhalts eines Hangzhou-Teams in der Overwatch LeagueTM im September, hat Bilibili E-Sports heute weitere Einzelheiten zum neuen Team bekanntgegeben. Das Team wird unter dem Namen "Hangzhou Spark?????" ab Februar 2019 in der Overwatch LeagueTM-Saison 2019 antreten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181116005097/de/

Hangzhou Spark logo and Pink Reaper Winston (Photo: Business Wire)

Zusätzlich zum Namen wurden auch Details zum Logo und den Teamfarben bekanntgegeben. Die Primärfarbe des Logos und gleichzeitig die Hauptfarbe des Teams ist Pink, mit Weiß und Blau als Sekundärfarben. Die leuchtende Farbkombination repräsentiert die schnell wachsende Stadt Hangzhou, die im Begriff ist, sich zu einem internationalen Reiseziel zu entwickeln. Das Logo zeigt ein Funkenelement, das aus einer Hand schießt. Der Name "Spark" (Funken) symbolisiert extreme Geschwindigkeit und Kraft und steht für die elektrische Natur und den kreativen Funken der Marke bilibili.

"Die bilibili-Community hat eine große Affinität zum E-Sport, und wir freuen uns, in einer Profiliga rund um das Blockbuster-Spiel von Blizzard Entertainment, Overwatch, mitspielen zu können", sagte Rui Chen, Chairman und CEO von bilibili. "Die kommende Overwatch League-Saison wird unseren Nutzern viele Stunden spannender Unterhaltung bieten, da wir unsere Inhalte in einem beliebten Genre weiter aktiv ausbauen. E-Sports Inhalte gehören zu den beliebtesten Videos, die sich unsere wachsende Anzahl von Nutzern regelmäßig ansehen, und wir freuen uns darauf, unseren Fans weltweit spannende Wettbewerbe und unterhaltsames Gameplay zu bieten."

Die Hangzhou Spark????? sind mit der neu gegründeten bilibili E-Sports Company verbunden. Präsidentin des Unternehmens ist Chen Youyou. Als "Veteranin" der Spieleindustrie verfügt sie über umfangreiche Erfahrung in der Leitung und dem Betrieb von E-Sports-Teams. Chen Youyou ist bei den Overwatch-Fans in China aufgrund ihres jahrelangen Engagements bei der Unterstützung von Overwatch dies schon seit der Open-Beta Zeit des Spiels als "So Jie" bekannt. Sie hat in den letzten Jahren viele offizielle Overwatch-Wettbewerbe und -Veranstaltungen organisiert, die unzählige hochwertige Inhalte für die Community generiert haben.

"Nach zwei Monaten Vorbereitung sind wir stolz darauf, die Hangzhou Spark????? endlich der Öffentlichkeit vorzustellen. Wir hoffen, dass die Fans "Pink Reaper" und "Winston" mögen werden", sagte Chen Youyou. "Wir haben das Team mit Weltklasse-Spielern und Trainern besetzt und sind zuversichtlich, dass sich das Team gut entwickeln wird und wir freuen uns, sie zu Beginn der Saison 2019 in Aktion zu sehen. Des Weiteren hoffen wir auch, dass die Fans weiterhin spannende Inhalte auf der bilibili-Plattform kreiieren, entdecken und mit anderen Overwatch-Spielern in der bilibili-Community teilen werden."

Hangzhou ist die Heimat der Hangzhou Spark?????, deren Gebiet die gesamte Provinz Zhejiang in China umfasst. Hangzhou ist auch die zweite Heimatstadt von Chen Youyou. Hier war sie sieben Jahre lang an der Universität und neun Jahre lang als Unternehmerin tätig. Das Team sieht sich hohen Erwartungen der Fans in der Provinz Zhejiang gegenüber. Chen Youyou hofft, dass die Gemeinden der Provinz Zhejiang und die Stadt Hangzhou durch das Antreten der Hangzhou Spark????? in der Overwatch-League eine größere internationale Bekanntheit erlangen.

Über die offiziellen Social Media-Kanäle der Hangzhou Spark????? können Sie sich in Bezug auf Neuigkeiten über Trainer, Spieler und anderen Informationen bezüglich des Teams auf dem Laufenden halten. Die Sparks finden Sie wie folgt:

Bilibili-ID:?????

Weibo-ID:Hangzhou-Spark

WeChat-ID:HangzhouSpark

Facebook-ID:Hangzhou Spark

Twitter-ID:Hangzhou Spark

Instagram ID:hangzhou_spark

Über bilibili E-Sports Company

Die im Februar 2018 gegründete bilibili E-Sports Company ist eine Tochtergesellschaft der Bilibili Inc. Vorsitzender des Verwaltungsrats ist Chen Rui, CEO von bilibili, Präsidentin ist Chen Youyou. Bilibili E-Sports Company betreibt mehrere führende, professionelle E-Sports Clubs und produziert entsprechende Inhalte.

Über Hangzhou City

Hangzhou, die Provinzhauptstadt der Provinz Zhejiang, ist eine 2.200 Jahre alte Stadt mit rund 9,46 Millionen Einwohnern. Die Stadt ist ein wichtiges politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum. Hangzhou gilt als die Animationshauptstadt Chinas, wobei die Animationsindustrie 12,2% des lokalen BIP ausmacht. Hangzhous optimale Infrastruktur bietet günstige Bedingungen für die Entwicklung der Unterhaltungs- und E-Sports-Industrie.

OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD und BLIZZARD ENTERTAINMENT sind Handelsmarken der Blizzard Entertainment, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181116005097/de/

Contacts:

bilibili E-sports

Chen Yiting

chenyiting@bilibili.com