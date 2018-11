So unterschiedlich wie die Photovoltaik-Anlagen sind, so vielfältig sind auch die Angebote für den Betrieb und die Wartung. Der Beitrag hilft bei der Einschätzung, was ist wirklich notwendig und was ist eher Luxus für die Betreiber von Anlagen.Wartung und Betrieb von Photovoltaik-Anlagen müssen zwingend individuell sein. Der Grund: Allein in Deutschland sind die geographischen Gegebenheiten so verschieden, die Einstrahlungswerte zwischen Nord und Süd so variabel, dass man nicht verallgemeinern kann - von der Vielzahl und Größenvariation der Anlagen ganz zu schweigen. Aus unserer langjährigen Tätigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...