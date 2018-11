Berlin (ots) - Die Gelbe Tonne bekommt einen kräftigen Karriereschub: Mit der Initiative "geTon" startet eine Informationsoffensive von Unternehmen, die das aus vielen Sammelbereichen bestehende deutsche Recyclingsystem ausbauen und zu einer noch effizienteren Kreislaufwirtschaft weiter entwickeln will. Zu den Gründungsmitgliedern von geTon gehören Unternehmen aus allen relevanten Bereichen der Kreislaufwirtschaft: Hersteller von Verpackungen (ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH&Co.KG), Markenunternehmen (Procter&Gamble Deutschland), duale Systeme (Der Grüne Punkt, BellandVision GmbH, Interseroh Dienstleistungs- GmbH) und Entsorger (Remondis SE & Co. KG, Alba Group plc & Co. KG).



"Die Europäische Woche zur Abfallvermeidung thematisiert die mit steigendem Wachstum verbundenen Abfallmengen in den großen Industrienationen. Es gilt also, Materialien wie Kunststoff besser im Kreis zu führen. Neben dem Verzicht auf Verpackungen führen auch intelligente Sammelsysteme, eine technisch anspruchsvolle Aufbereitung und die Rückführung in den Kreislauf zu einem schonenden Umgang mit den Ressourcen und der Umwelt. Hier sind wir unserer Umwelt bessere Ergebnisse schuldig. Gemeinsam könnten Politik, Verbände und Unternehmen deutlich mehr erreichen als nur das Verbot bestimmter Einwegprodukte", erklärt Dr. Katharina Marquardt, Gründungsmitglied von geTon und zuständig für Nachhaltigkeits-kommunikation bei Procter&Gamble Deutschland. Zentrales Ziel der Initiative geTon ist die Akzeptanz in Wirtschaft und Gesellschaft für Recycling und Kunststoffrezyklate. Zwar liefert die Recyclingwirtschaft inzwischen hochwertiges, der Neuware gleichwertiges Rezyklat. Doch angesichts der niedrigen Rohölpreise ist es für die kunststoffverarbeitende Industrie - und insbesondere für die Verpackungshersteller - nicht attraktiv genug. Dabei führt Kunststoffrecycling nicht nur zu einem Rückgang des Erdölverbrauchs, sondern ist durch die CO2 Reduktion auch ein wichtiger Faktor im Kampf gegen den Klimawandel.



"Wir erwarten von allen Beteiligten, solche Zusammenhänge zu erkennen und vorbehaltlos zusammenzuarbeiten, um den Markt für Rezyklate in Schwung zu bringen", fordert Michael Wiener, Gründungsmitglied von geTon und Geschäftsführer von Der Grüne Punkt. "Das würde auch das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in die Gelbe Tonne stärken, weil eine funktionierende Kreislaufwirtschaft für alle einen großen Schritt in Richtung Zukunft darstellt".



Über geTon



Die Initiative geTon vereint Unternehmen aus allen Bereichen der Kreislaufwirtschaft: Hersteller von Verpackungen, Markenunternehmen, duale Systeme und die Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft. Mit Informationen zur Unterstützung der Gelben Tonne/des Gelben Sacks soll das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in das bereits gut funktionierende Recyclingsystem von Plastik in Deutschland weiter ausgebaut werden. Die Initiative begrüßt jede Unterstützung bei dieser Zielsetzung.



