Berlin (ots) - Deutschlands führendes Automagazin zeichnet FRIDAY bei Preis und Leistung mit "sehr gut" aus.



Pünktlich zum Höhepunkt der Wechsel-Saison in der Autoversicherung hat AUTO BILD die wichtigsten deutschen Versicherer einem Leistungs-Check unterzogen. Den Spitzenplatz und damit die Note "sehr gut" für die Kombination aus Preis und Leistung sicherten sich zwei FRIDAY-Produkte.



Insgesamt nur drei Produkte erreichten die volle Punktzahl für Preis und Leistung. Die beiden Testsieger FRIDAY Original und FRIDAY Original mit Werkstattservice ließen insgesamt 298 Tarife von über 70 Versicherern hinter sich zurück. Beim Preis-Check hat AUTO BILD dem günstigsten Fünftel der Tarife die Bestnote vergeben. Diese Angebote sind laut der Tester bis 40 Prozent billiger als der Durchschnitt.



FRIDAY bietet neben der klassischen Autoversicherung auch den Tarif Zahl-pro-Kilometer an. Als digitaler Pionier am Markt ermöglicht FRIDAY seinen Kunden damit eine Beitragszahlung nur anhand der tatsächlich gefahrenen Kilometer, wodurch eine faire Abrechnung - die Millionen Deutsche zum Beispiel von ihrer Stromabrechnung kennen - gewährleistet wird.



Wer weniger fährt, zahlt auch weniger: Mit kilometergenauer, transparenter Abrechnung bietet der Digitalversicherer FRIDAY seinen Kunden einen attraktiven Anreiz, den Wagen auch mal stehen zu lassen und damit zur Verringerung schädlicher Emissionen beizutragen.



Seit Kurzem ergänzt FRIDAY den Tarif mit dem Klimaschutzbeitrag ECO um eine nachhaltige Autoversicherung, die den Kohlenstoffdioxid-Ausstoß kompensiert. Damit ergänzt der Vorreiter der kilometergenauen Abrechnung den Tarif nun um eine nachhaltige Autoversicherung, die den Kohlenstoffdioxid-Ausstoß kompensiert, wenn man mal nicht auf das Auto verzichten kann.



