Denver (ots/PRNewswire) - Spinnaker Support, ein führender und bewährter globaler Anbieter von externen Supportdienstleistungen für SAP und Oracle, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen in die Liste der Top 20 Most Promising Oracle Solution Providers 2018 (https://mag azine.cioreview.com/magazines/October2018/Oracle/page=32) (Top 20 der aussichtsreichsten Oracle-Lösungsanbieter für 2018) des CIOReview Magazine aufgenommen wurde. Spinnaker Support war bereits Anfang des Jahres von der CIOReview als führender SAP-Lösungsanbieter und vom CIO Outlook Magazine als Top 25-SAP-Lösungsanbieter im asiatisch-pazifischen Raum ausgezeichnet worden.



Das Technologie-Magazin CIOReview stellt eine wegweisende Plattform bereit, um Unternehmen dabei zu unterstützen, besser auf Veränderungen zu reagieren und Entscheidungsträgern den Austausch ihrer Erkenntnisse zu ermöglichen, und gibt Entrepreneuren die Möglichkeit, ihre innovativen Lösungen zu präsentieren. Ein hochkarätiges Panel aus CIOs, CEOs, VCs, Analysten und Redakteuren der CIOReview hat die Liste der Oracle-Lösungs- und Serviceanbieter auf die 20 besten Firmen eingegrenzt.



"Es geht um den Wechsel von einem Self-Service-Modell zum High-Touch-Modell mit überdurchschnittlich hoher Interaktion", erläutert Kurt Moydell, Senior Vice President of Global Sales and Marketing bei Spinnaker Support. "Wir bieten eine extrem personalisierte und reaktionsschnelle Supportstruktur, die gleichzeitig erhebliche Einsparungen bringt. Unser Service kümmert sich systematisch um echte Schwachstellen und ermöglicht es den Unternehmen, ihre personellen und finanziellen Ressourcen auf die Erzielung eines echten Mehrwerts zu konzentrieren".



Spinnaker Support wurde aufgrund folgender Eigenschaften als Top-20-Oracle-Lösungsanbieter ausgezeichnet:



- Modernes Oracle-Support (https://spinnakersupport.com/oracle-support-services/)-Modell, das die Servicequalität verbessert, die Wartungskosten reduziert und keine unerwünschten Upgrades erzwingt. - Erfahrene und hochversierte Oracle-Software-Ingenieure, die umgehend auf die Diagnose und Behebung kritischer Probleme reagieren und die gleichzeitig proaktiv, da sich die geschäftliche und technische Umgebung ständig weiterentwickelt, darauf hinarbeiten, dass Anwendungen effizient funktionieren. - Branchenweit höchste Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und Bereitschaft, die Dienstleistungen des Unternehmens weiterzuempfehlen. - Einzigartige Mischung von Full-Technology-Stack-Services für Oracle-Anwendungen, Middleware, Technologie und Database inklusive Drittanbieter-Support, Managed Services, Beratung, Sicherheit und Schwachstellenschutz, und ein hervorragendes Leistungsspektrum an technischer Beratung, die Kunden bei der Handhabung von Vor Ort- über Hybrid- bis hin zu Cloud-Anwendungen unterstützt.



"Unser einzigartiges maßgeschneidertes Supportmodell kann all dies erfolgreich leisten, ohne das geistige Eigentum und die Urheberrechte von Oracle zu verletzen oder die Performance, Interoperabilität und Sicherheit von Anwendung oder Technology-Stack zu beeinträchtigen", erklärt Bob Harland, Senior Vice President of Global Support Services für Spinnaker Support.



Informationen zu Spinnaker Support



Spinnaker Support ist ein führender und bewährter globaler Anbieter von externen Oracle- und SAP-Supportleistungen. Mit Spinnaker Support erhalten die Kunden einen umfassenderen und schnelleren Service, sparen durchschnittlich 62 % bei ihren jährlichen Wartungsgebühren und können ihre jeweils aktuelle Softwareversion zeitlich unbegrenzt beibehalten. Eine wachsende Zahl unserer Supportkunden nutzt die von uns angebotenen inkrementellen Services, zu denen Application Managed Services, Technology Managed Services und Consulting gehören - wir sind nach wie vor der einzige Drittanbieter, der diese einzigartige Kombination von Dienstleistungen bereitstellt. Wir sorgen dafür, dass Unternehmensanwendungen mit Spitzenperformance laufen und helfen unseren Kunden als vertrauenswürdiger Partner beim Umgang mit den Lösungen - von Vor-Ort über Hybrid bis Cloud.



Der preisgekrönte Dienstleistungs-Mix von Spinnaker Supports umfasst Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology und Middleware-Produkte, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca, SAP, BusinessObjects, HANA Database, und weitere. Mehr zu Spinnaker Support finden Sie unter http://www.spinnakersupport.com/. Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/spinnaker-support), Twitter (https://twitter.com/SpinnakerSupprt), Facebook (https://www.facebook.com/spinnakersupportservices/) oder Google+ (https://plus.google.com/u/1/+Spinnakersupport/posts).



