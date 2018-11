TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag ohne klare Richtung in das Wochenende verabschiedet. Erneut stand der Handelskonflikt zwischen den USA und China im Blick. Hoffen und Bangen auf eine Lösung hielten sich die Waage, entsprechend uneinheitlich präsentierte sich die Aktienlandschaft der Region. Die Gewinne überwogen aber etwas, wozu positive US-Vorgaben beigetragen haben dürften.

Während einige Marktteilnehmer auf eine Einigung zwischen den Kontrahenten auf dem G20-Gipfel Ende November setzten und die im Hintergrund laufenden diplomatischen Initiativen betonten, verwiesen andere auf Aussagen von US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross, der Hoffnungen auf das Zustandekommen eines kurzfristigen "Deals" gedämpft hatte. Zudem machte ein Bericht die Runde, wonach sich China und die USA allenfalls auf ein Rahmenabkommen verständigen könnten, das viele Fragen unangetastet lassen dürfte.

In der gesamten Region wurden Halbleiterwerte davon belastet, dass Nvidia nach Börsenschluss in den USA von einem Überangebot bei Chips berichtet hatte. Zudem erwarten die Vorstände des Halbleiterzulieferers Applied Materials eine Abschwächung in der Branche.

Der Nikkei-225 in Tokio gab um 0,6 Prozent auf 21.680 Punkte nach. Etwas Druck kam vom im Tagesverlauf anziehenden Yen, wenngleich er zur gleichen Vortageszeit nur leicht aufwertete. Der Dollar kostete zuletzt 113,31 Yen, im Tageshoch hatte er bei 113,60 gelegen.

Nintendo stark unter Druck

Im Elektroniksektor verlor der Kurs des Komponentenfertigers Murata 4,5 Prozent und der des Halbleiterkonzerns Tokyo Electron 4,3 Prozent. Spekulationen über bevorstehende schleppende Verkäufe belasteten Nintendo. Die Aktie des Videospiel-Anbieters knickte um 9,1 Prozent ein und verzeichnete damit das größte Tagesminus seit Juli 2016. Ein Analyst von Naoki Fujiwara betonte in dem Zusammenhang, dass die jüngsten Geschäftszahlen von Nintendo "nicht so schlecht" ausgefallen seien.

In China legten die Indizes leicht zu, der Schanghai-Composite um 0,4 Prozent auf 2.679 Punkte. Aktien von Vorschulbildungs- und Betreuungseinrichtungen stürzten dagegen auf breiter Front ab. Die Regierung in Peking hatte Börsengänge der Branchenunternehmen untersagt, zudem dürfen bereits gelistete Unternehmen keine Zukäufe durch die Ausgabe von neuen Aktien tätigen. China Maple Leaf und China YuHua, beide Unternehmen betreiben Kindergärten, brachen um 19 bzw. 16 Prozent ein.

Dagegen schossen die Versicherungsaktien von PICC Group nur gebremst vom Tageslimit an ihrem ersten Handelstag in Schanghai um 44 Prozent in die Höhe. In Hongkong büßte der Wert dagegen 2,3 Prozent ein. Händler sprachen von einem typischerweise zu beobachtenden Muster bei derartigen Börsenlistings.

In Südkorea, wo der Kospi um 0,2 Prozent zulegte, sanken im Technologiesektor SK Hynix um 2,4 und Samsung um 0,6 Prozent. Korean Air konnten hingegen von den gesunkenen Ölpreisen profitieren und gewannen 2,6 Prozent. In Taiwan, wo der Taiex um 0,3 Prozent nachgab, ermäßigten sich Taiwan Semiconductor um 2,2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.730,60 -0,09% -5,52% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.680,34 -0,57% -4,76% 07:00 Kospi (Seoul) 2.092,40 +0,21% -15,20% 07:00 Schanghai-Comp. 2.679,11 +0,41% -19,01% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.128,51 +0,31% -12,85% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.797,09 -0,30% -7,95% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.078,95 +0,80% -10,57% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.705,47 +0,66% -5,71% 10:00 BSE (Mumbai) 35.430,14 +0,48% +4,78% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1357 +0,3% 1,1324 1,1342 -5,5% EUR/JPY 128,61 +0,0% 128,61 128,71 -4,9% EUR/GBP 0,8855 -0,2% 0,8872 0,8748 -0,4% GBP/USD 1,2824 +0,5% 1,2762 1,2965 -5,2% USD/JPY 113,29 -0,3% 113,59 113,49 +0,6% USD/KRW 1129,68 +0,1% 1128,05 1127,30 +5,8% USD/CNY 6,9478 +0,1% 6,9392 6,9362 +6,8% USD/CNH 6,9390 +0,1% 6,9291 6,9280 +6,5% USD/HKD 7,8329 +0,0% 7,8318 7,8303 +0,3% AUD/USD 0,7276 +0,0% 0,7276 0,7294 -6,9% NZD/USD 0,6820 -0,1% 0,6827 0,6818 -3,9% Bitcoin BTC/USD 5.580,73 -0,2% 5.593,13 5.675,21 -59,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,37 56,46 +1,6% 0,91 -1,2% Brent/ICE 67,65 66,62 +1,5% 1,03 +7,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.217,67 1.213,34 +0,4% +4,33 -6,5% Silber (Spot) 14,34 14,30 +0,3% +0,04 -15,3% Platin (Spot) 843,85 842,00 +0,2% +1,85 -9,2% Kupfer-Future 2,76 2,75 +0,3% +0,01 -17,7% ===

