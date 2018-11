16.11.: Tiemon Kiesenhofer läutet die Opening Bell für Freitag. Der Rosenbauer-Sprecher informierte gestern über eine Kooperation mit der Berliner Feuerwehr zur Entwicklung eines hybriden Elektrolöschfahrzeugs http://www.rosenbauer.com https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 15.11.: Palfinger läutet die Opening Bell für Donnerstag. Die Aktie des wohl aktivsten Messe- und Roadshowteilnehmers am Wiener Kapitalmarkt wurde in den MSCI Small Cap genommen http://www.palfinger.com https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 14.11.: Michael Trcka mit der Opening Bell für Mittwoch. Der CFO der W.E.B Windenergie AG hat sich im Herbst über Anleihen 15 Mio. Euro geholt und auch einen PV-Park in Italien erworben. https://www.windenergie.at ...

Den vollständigen Artikel lesen ...