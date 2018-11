Das Lager mit einer Fläche von 1'340 Quadratmetern verfügt über separate Kühlraum-Bereiche, die insbesondere im Bereich Konsumgüter und Medikamente die Lieferkette in dem asiatischen Land verstärken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.DKSH ist nach eigenen Angaben seit 20 Jahren in Myanmar aktiv. Mit dem neuen Standort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...