Hamburg (pta013/16.11.2018/10:02) - Hamburg, 16. November 2018 - Die Tyros AG (ISIN DE000A2AAB74 / WKN, A2AAB7), ein auf Kryptowährungen in Form von Geschenkgutscheinen spezialisiertes Technologieunternehmen wird am Mittwoch den 28. November am Deutschen Eigenkapitalforum 2018 in Frankfurt teilnehmen. Joe Bergeron, CTO der Tyros AG, wird von 13:00 bis 13:30 Uhr die aktuelle Geschäftsentwicklung, die Produkte, Strategie und den Ausblick präsentieren. Das Unternehmen steht an diesem Tag auch für One-on-One-Gespräche zur Verfügung.



Veranstaltungsort: Sheraton Frankfurt Airport Hotel and Conference Center, Airport/Terminal 1, Hugo-Eckener-Ring 15, 60594 Frankfurt am Main



Präsentation: Mittwoch, 28. November, 13:00 Uhr MEZ, Raum London



Über Tyros AG Die Tyros AG mit Sitz in Hamburg ist ein auf Kryptowährungen in Form von Geschenkgutscheinen spezialisieres Technologieunternehmen. Die Tochtergesellschaft Cgift hat eine Plattform entwickelt, die dem weltweit wachsenden Interesse an Kryptowährungen wie Bitcoin, Litecoin, Ripple und Bitcoin Cash gerecht wird. In Form von verbraucherfreundlichen digitalen und physischen Geschenkkarten können Privatpersonen über ihre smartphones Kryptowährungen schnell und einfach erwerben.



Die Tyros AG ist an der Hamburger Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A2AAB74 / WKN A2AAB7). Weitere Informationen finden Sie unter www.tyros.ag.



Kontakt: Gunnar Binder Vorstand Tyros AG Schopenstehl 22, 20095 Hamburg Tel: +49 40 679 580-53



Pressekontakt: Kirchhoff Consult AG tyros@kirchhoff.de



Aussender: Tyros AG Adresse: Schopenstehl 22, 20095 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Gunnar Binder Tel.: +49 40 679580-53 E-Mail: info@tyros.ag Website: www.tyros.ag



ISIN(s): DE000A2AAB74 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



