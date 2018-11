Nach mehreren Ministerrücktritten im Brexit-Streit nimmt sich die britische Premierministerin Theresa May nach eigenen Worten die Kricket-Legende Geoffrey Boycott zum Vorbild. Auf die Frage, wie viele Schlagmänner sie noch verlieren müsse, bevor sie als Kapitänin zurücktrete, sagte die britische Premierministerin bei einer Pressekonferenz am Donnerstag: "Geoffrey Boycott ist dabei geblieben. Und er hat die Runs am Ende gewonnen." Sie werde die Sache durchstehen und den besten Deal für Großbritannien herausholen, so May.

Kricket ist eine Schlagballsportart, bei der sich zwei Teams mit jeweils elf Spielern gegenüberstehen. Dabei kommt es ähnlich wie beim amerikanischen Baseball zu einem Duell zwischen einem Werfer und einem Schlagmann, der versucht, den Ball mit seinem Schlagholz zu treffen.

Der Kricket-Star Geoffrey Boycott, Jahrgang 1940, hat von den 1960ern bis in die 1980er Jahre für England gespielt. Er galt als einer der erfolgreichsten englischen Schlagmänner und war unter anderem für sein Durchhaltevermögen bekannt. Seit seinem Ausscheiden aus dem aktiven Sport ist er als Kommentator tätig./gma/DP/jha

AXC0087 2018-11-16/10:43