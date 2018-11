Eine offizielle Bewerbung für Seehofers Nachfolge als Parteichef gibt es noch nicht. Ob Seehofer auch nach seinem Rücktritt als CSU-Vorsitzender Innenminister bleiben wird ist unklar.

CSU-Chef Horst Seehofer will den Parteivorsitz am 19. Januar abgeben. An dem Tag soll auf einem Sonderparteitag ein neuer Vorsitzender gewählt werden. "Zu diesem Zeitpunkt werde ich mein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung stellen", teilte der 69-Jährige am Freitag schriftlich mit. Er betonte: "Das Jahr 2019 soll das Jahr der Erneuerung der CSU sein."

Wie lange er noch Bundesinnenminister bleiben will, ließ Seehofer in der kurzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...