CR Capital Real Estate AG: erhöht Prognose für Ergebnis je Aktie // Stefan Demske strebt Wechsel in den Aufsichtsrat an DGAP-Ad-hoc: CR Capital Real Estate AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Personalie CR Capital Real Estate AG: erhöht Prognose für Ergebnis je Aktie // Stefan Demske strebt Wechsel in den Aufsichtsrat an 16.11.2018 / 10:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Konzernumsatz zum 31. Dezember 2018 wird voraussichtlich auf über EUR 20 Mio. (Vorjahr: EUR 10,4 Mio.) steigen. Es wird voraussichtlich mit einem operativen Ergebnis nach Steuern von EUR 7,4 Mio. gerechnet (Vorjahr: EUR 5,8 Mio.). Demnach steigt das Ergebnis je Aktie auf 3,94 EUR (Vorjahr: 3,14 EUR). Herr Stefan Demske, Mitglied des Vorstands seit 2014, hat aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt als Vorstand zum Jahresende erklärt. Er will die positive Entwicklung des Unternehmens auch weiterhin begleiten und hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, sich auf der kommenden Hauptversammlung 2019 für die Wahl in den Aufsichtsrat zur Verfügung zu stellen. Der Vorstand wird zukünftig durch Frau Christiane Bohm (Vorstand seit 1. Oktober 2018) und Herrn Thomas Zienterski (Vorstand seit 1. März 2018) geleitet. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Demske für seine außerordentlichen Leistungen. 16.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CR Capital Real Estate AG Fasanenstraße 77 10623 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 889 26 88 0 Fax: +49 30 889 26 88 69 E-Mail: info@cr-cap.de Internet: www.capital-real-estate-ag.de ISIN: DE000A2GS625 WKN: A2GS62 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 747047 16.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A2GS625 AXC0091 2018-11-16/10:51